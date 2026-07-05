به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان به ویژه‌برنامه‌های «بدرقه آقای شهید ایران» تا پایان هفته در کرمان اشاره کرد و گفت: علاوه بر برنامه‌های حسینیه ثارالله و گلزار شهدا که هر صبح و عصر برگزار می‌شود، هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ نیز ویژه‌برنامه مذکور در میدان آیینی «کوثر» برگزار خواهد شد.

محمدرضا احمدی افزود: به همین مناسبت، بر روی بزرگترین بیلبورد شهری کشور در تقاطع سمیه، طرحی با عنوان «باید برخاست»، با تصویر آقای شهید و برخی از سرداران شهید، نصب و اکران شد وبیش از ۴۰ بیلبورد و ۳۰ پرتابل شهری نیز به همین موضوع اختصاص یافت.

وی ادامه داد: با همکاری سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری، پارچه‌نوشته‌هایی با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران»، جلوی اتوبوس‌ها، و پرچم‌های منقوش به عبارت «باید برخاست» و مشت گره‌کرده قائد شهید، روی تاکسی‌های شهر نصب شد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان، از راه‌اندازی دو موکب در خروجی‌های شهر در جاده تهران و جاده زرند خبر داد و گفت: به همت مناطق یک و دو، دو موکب برای خدمت‌رسانی به زائرانی که قصد عزیمت به تهران و مشهد دارند تا در مراسم بدرقه و تشیع حضرت آقا شرکت کنند، راه‌اندازی شده است.

احمدی افزود: همچنین به همت معاونت خدمات‌شهری و مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری، موکب جاده ماهان، با عنوان موکب امام حسین علیه‌السلام، در حال راه‌اندازی و خدمت‌رسانی به زائران است.