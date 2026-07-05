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در ۹ نقطه از شهر کرمان پرچم یا لثارات الحسین (ع) به اهتزاز درآمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان به ویژهبرنامههای «بدرقه آقای شهید ایران» تا پایان هفته در کرمان اشاره کرد و گفت: علاوه بر برنامههای حسینیه ثارالله و گلزار شهدا که هر صبح و عصر برگزار میشود، هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ نیز ویژهبرنامه مذکور در میدان آیینی «کوثر» برگزار خواهد شد.
محمدرضا احمدی افزود: به همین مناسبت، بر روی بزرگترین بیلبورد شهری کشور در تقاطع سمیه، طرحی با عنوان «باید برخاست»، با تصویر آقای شهید و برخی از سرداران شهید، نصب و اکران شد وبیش از ۴۰ بیلبورد و ۳۰ پرتابل شهری نیز به همین موضوع اختصاص یافت.
وی ادامه داد: با همکاری سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری، پارچهنوشتههایی با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران»، جلوی اتوبوسها، و پرچمهای منقوش به عبارت «باید برخاست» و مشت گرهکرده قائد شهید، روی تاکسیهای شهر نصب شد.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان، از راهاندازی دو موکب در خروجیهای شهر در جاده تهران و جاده زرند خبر داد و گفت: به همت مناطق یک و دو، دو موکب برای خدمترسانی به زائرانی که قصد عزیمت به تهران و مشهد دارند تا در مراسم بدرقه و تشیع حضرت آقا شرکت کنند، راهاندازی شده است.
احمدی افزود: همچنین به همت معاونت خدماتشهری و مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری، موکب جاده ماهان، با عنوان موکب امام حسین علیهالسلام، در حال راهاندازی و خدمترسانی به زائران است.