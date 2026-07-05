کاروان‌های مردم مؤمن و وفادار مهاباد، با بدرقه‌ای آمیخته به اندوه و افتخار، راهی مراسم تاریخی بدرقه آقای شهید ملت شدند تا بار دیگر نشان دهند محبت به امام شهید امت و وفاداری به آرمان‌های وحدت اسلامی، در دل مردم کرد و اهل سنت این دیار، ریشه‌ای عمیق و ماندگار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امروز مهاباد، صحنه بدرقه عاشقانی بود که با قلبی سرشار از ارادت، راهی آیین بدرقه با رهبر شهید امت شدند.

شیعه و سنی، کرد و ترک و فارس، یکدل و همراه در قالب ۱۰ دستگاه اتوبوس و به صورت خانوادگی آمده بودند تا با آقای شهیدشان وداع و با رهبر جدیدشان تجدید بیعت کنند.

فضای این بدرقه، آمیخته با اندوه فقدان و افتخار به راه و آرمان شهیدی بود که پرچمدار عزت، مقاومت و وحدت مسلمانان بود.

مردم مهاباد با حضور در این کاروان‌ها، بار دیگر بر پیوند عمیق خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و وحدت امت تأکید کردند.

بی‌تردید این حضور پرشور، جلوه‌ای از همبستگی ملی و وحدت اسلامی است؛ حضوری که نشان می‌دهد راه شهیدان، با اراده مردم ادامه خواهد یافت.