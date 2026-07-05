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همزمان با برگزاری آیین باشکوه وداع با رهبر شهید، کاروان مردمی شهرستان اشکذر عازم مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این کاروان به همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اشکذر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر و شرکت فولاد آلیاژی ایران سازماندهی شد و با اعزام ۱۲ دستگاه اتوبوس و حضور بیش از ۴۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم ولایتمدار شهرستان اشکذر، راهی تهران شد تا در آیین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یابند.
در مراسم بدرقه این کاروان، حجتالاسلام والمسلمین ابوذر صانعی، امام جمعه شهرستان اشکذر، فرماندار شهرستان اشکذر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان اشکذر و جمعی از مسئولان اجرایی حضور داشتند و با بدرقه زائران، بر اهمیت حضور پرشور مردم در این رویداد تاریخی تأکید کردند.
مردم شهرستان اشکذر با شور و اشتیاق، در فضایی آکنده از حزن و معنویت، راهی این سفر معنوی شدند تا در کنار میلیونها دلداده انقلاب اسلامی، آخرین وداع خود را با رهبر شهید انقلاب اسلامی به جا آورند و وفاداری خود را به راه نورانی ولایت به نمایش بگذارند.