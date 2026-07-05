به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این کاروان به همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اشکذر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان اشکذر و شرکت فولاد آلیاژی ایران سازماندهی شد و با اعزام ۱۲ دستگاه اتوبوس و حضور بیش از ۴۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار شهرستان اشکذر، راهی تهران شد تا در آیین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یابند.

در مراسم بدرقه این کاروان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوذر صانعی، امام جمعه شهرستان اشکذر، فرماندار شهرستان اشکذر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان اشکذر و جمعی از مسئولان اجرایی حضور داشتند و با بدرقه زائران، بر اهمیت حضور پرشور مردم در این رویداد تاریخی تأکید کردند.

مردم شهرستان اشکذر با شور و اشتیاق، در فضایی آکنده از حزن و معنویت، راهی این سفر معنوی شدند تا در کنار میلیون‌ها دلداده انقلاب اسلامی، آخرین وداع خود را با رهبر شهید انقلاب اسلامی به جا آورند و وفاداری خود را به راه نورانی ولایت به نمایش بگذارند.