به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر علیرضا حاجیونی افزود: شهرستان دشتستان با توجه به وسعت جغرافیایی و دارا بودن مناطق کوهستانی دارای موقعیت استراتژیک ویژه‌ای است.

وی بیان کرد: این طرح به مساحت ۱۲۰ متر با مشارکت یک نیکوکار افتتاح شد که نقش مؤثری در ارائه کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی در سطح منطقه خواهد داشت.

حاجیونی گفت: اقدام ارزشمند و خداپسندانه خیرین حوزه سلامت می‌تواند نقش بسزایی در تکمیل و افتتاح طرح‌های طرح های بهداشتی درمانی داشته باشد تا مردم این بخش بتوانند از خدمات مطلوبی بهره‌مند شوند.

فرماندار شهرستان دشتستان نیز گفت: همه ما می‌دانیم که در این جاده‌ها و مسیر‌های سخت، دسترسی سریع به خدمات درمانی یک نیاز حیاتی است و افتتاح این مرکز، آرامش خاطر را برای مردم منطقه به ارمغان می‌آورد.