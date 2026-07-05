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رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از افتتاح و فعالیت یازدهمین پایگاه اورژانس جادهای ۱۱۵٫ طلحه در شهرستان دشتستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر علیرضا حاجیونی افزود: شهرستان دشتستان با توجه به وسعت جغرافیایی و دارا بودن مناطق کوهستانی دارای موقعیت استراتژیک ویژهای است.
وی بیان کرد: این طرح به مساحت ۱۲۰ متر با مشارکت یک نیکوکار افتتاح شد که نقش مؤثری در ارائه کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی در سطح منطقه خواهد داشت.
حاجیونی گفت: اقدام ارزشمند و خداپسندانه خیرین حوزه سلامت میتواند نقش بسزایی در تکمیل و افتتاح طرحهای طرح های بهداشتی درمانی داشته باشد تا مردم این بخش بتوانند از خدمات مطلوبی بهرهمند شوند.
فرماندار شهرستان دشتستان نیز گفت: همه ما میدانیم که در این جادهها و مسیرهای سخت، دسترسی سریع به خدمات درمانی یک نیاز حیاتی است و افتتاح این مرکز، آرامش خاطر را برای مردم منطقه به ارمغان میآورد.