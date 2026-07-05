وسیم بادامی خبرنگار اعزامی شبکه «ای‌آر‌وای نیوز» پاکستان، آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت اسلامی در مصلای امام خمینی (ره) تهران را تجربه‌ای «منحصر‌به‌فرد» و فراتر از هر آنچه در دوران حرفه‌ای خود دیده، توصیف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این خبرنگار سرشناس پاکستانی که از داخل مرکز رسانه‌ای مستقر در مصلای امام خمینی (ره) گزارش می‌داد، با اشاره به حضور صد‌ها خبرنگار و عوامل رسانه‌ای از کشور‌های مختلف، گفت: فضای حاکم بر تهران و محل برگزاری مراسم از نخستین ساعات صبح مملو از جمعیتی بوده که برای وداع با رهبر شهید گرد هم آمده‌اند.

وی با بیان اینکه از ساعت ۶ صبح روز شنبه مردم به طور مستمر وارد مصلا شده‌اند، افزود: اکنون که بامداد روز یکشنبه است همچنان محوطه وسیع مصلا مملو از جمعیت است و با وجود آنکه هنوز چندین ساعت تا اقامه نماز و آغاز مراسم تشییع باقی مانده، موج حضور مردم لحظه‌ای متوقف نشده است.

خبرنگار شبکه «ای‌آر‌وای نیوز» با شگفت‌زدگی از حجم حضور مردمی، این صحنه را «جمعیتی چرخشی و پایان ناپذیر» توصیف کرد و گفت: مردم در تمام طول روز وارد محل مراسم می‌شوند، گروهی پس از زیارت و وداع خارج می‌شوند و همزمان گروه‌های جدیدی جای آنها را می‌گیرند؛ به همین دلیل از صبح تا نیمه شب، جمعیت هیچگاه کاهش نیافته است.

وی با تأکید بر اینکه در طول زندگی خود هرگز چنین مراسم تشییعی را مشاهده نکرده، اظهار داشت: این تنها یک مراسم تشییع نیست بلکه تجربه‌ای بی نظیر از نظر خبری، انسانی و احساسی است.

بادامی همچنین به شور و احساسات حاضران اشاره کرد و گفت: فضای مراسم با شعار‌های پرشور مردمی همراه است و زنان و مردان دوشادوش یکدیگر در اعلام حمایت و سر دادن شعار‌ها مشارکت دارند؛ موضوعی که به گفته وی جلوه‌ای ویژه به این آیین بخشیده است.

این خبرنگار پاکستانی همچنین با اشاره به حجم سنگین برنامه‌های رسانه‌ای افزود: خبرنگاران به دلیل تداوم حضور گسترده مردم و آغاز مراسم نماز و تشییع از نخستین ساعات بامداد، حتی فرصت استراحت کافی ندارند و برای ادامه پوشش خبری ناچار هستند در محل حضور داشته باشند چرا که ازدحام جمعیت اجازه خروج و ورود مجدد به آنها را نمی‌دهد.

وسیم بادامی در پایان شب وداع با رهبر شهید امت اسلامی در تهران را «شبی تاریخی و فراموش‌نشدنی» توصیف کرد و گفت: مردم ایران معتقدند این شب، آغازی بر فصل جدیدی از تاریخ و آینده کشورشان خواهد بود.