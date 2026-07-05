رئیس هیئت ووشوی خراسان شمالی انتخاب شد
در مجمع انتخاباتی هیئت ووشوی استان، کوروش خسرویار برای چهار سال به عنوان رئیس هیئت ووشوی خراسان شمالی انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،
رئیس هیئت ووشو خراسان شمالی گفت: با تقویت زیرساختها و برنامهریزی هدفمند، این رشته برای کسب مدال در رقابتهای آسیایی و جهانی آماده میشود.
خسرویار گفت: در خدمت جامعه ووشو استان بودیم و برای دومین دوره نیز این مسئولیت به بنده سپرده شد ووشو بهعنوان یک ورزش پرمدال در سبد مدالی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک قرار دارد و امید زیادی برای مدالآوری در بازیهای آسیایی، جهانی و همچنین بازیهای المپیک جوانان وجود دارد.
رئیس هیئت ووشو خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد که این رشته پس از حضور در المپیک جوانان، بتواند در آینده نزدیک به بازیهای تابستانی المپیک نیز راه پیدا کند.