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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: به منظور تکریم و رفاه زائران شرکتکننده در مراسم وداع با رهبر شهید، عملیات ویژه تأمین و پایداری شبکه برق موکبهای مستقر در شهرستان قدس با جدیت پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمود محمودی، گفت: با توجه به حضور زائران در امامزاده حضرتین (ع) شهرستان قدس و برقرسانی به موکبهای مستقر، نیروهای خط گرم و بهرهبرداری منطقه برق شهرستان قدس با تعویض ترانس ۵۰ کاوا و نصب ترانس ۲۰۰ کاوا، ظرفیت شبکه را متناسب با نیاز محل ارتقا دادند تا برق مورد نیاز موکبها و زائران بهصورت پایدار تأمین شود.
وی افزود: این اقدام، با هدف تسهیل در خدمترسانی به زائران و تأمین روشنایی و برق مورد نیاز موکبها، انجام شد.