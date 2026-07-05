مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: به منظور تکریم و رفاه زائران شرکت‌کننده در مراسم وداع با رهبر شهید، عملیات ویژه تأمین و پایداری شبکه برق موکب‌های مستقر در شهرستان قدس با جدیت پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمود محمودی، گفت: با توجه به حضور زائران در امامزاده حضرتین (ع) شهرستان قدس و برق‌رسانی به موکب‌های مستقر، نیرو‌های خط گرم و بهره‌برداری منطقه برق شهرستان قدس با تعویض ترانس ۵۰ کاوا و نصب ترانس ۲۰۰ کاوا، ظرفیت شبکه را متناسب با نیاز محل ارتقا دادند تا برق مورد نیاز موکب‌ها و زائران به‌صورت پایدار تأمین شود.

وی افزود: این اقدام، با هدف تسهیل در خدمت‌رسانی به زائران و تأمین روشنایی و برق مورد نیاز موکب‌ها، انجام شد.