مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان، یک نفر متخلف شکار و صید را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان گفت: در عملیات گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان در مناطق آزاد، یک نفر متلخف شکار و صید دستگیر و لاشه شکار غیر مجاز یک سر خرگوش به همراه یک قبضه سلاح PCP کشف و ضبط شد

رجبی افزود: متخلف دستگیر شده برای رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.

وی گفت: گشت و کنترل شبانه روزی در مناطق تحت مدیریت و مناطق آزاد توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست همواره در دستور کار قرار دارد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی مطابق با ضوابط و مقررات قانونی با افراد خاطی برخورد خواهد شد.