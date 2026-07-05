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معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور بخشنامهای به رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، شرایط و ضوابط برگزاری دوره تابستانی مجازی در تابستان سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالفضل واحدی در این نامه پیرو استعلام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در خصوص برگزاری دوره تابستانی مجازی، اعلام کرد: برگزاری این دورهها برای حداکثر سه درس (عمومی یا نظری) تا سقف ۹ واحد در تابستان ۱۴۰۵ بلامانع است.
بر اساس این ابلاغیه، برگزاری دورههای مذکور باید با رعایت دقیق مفاد بند ۲-۱ و ۲-۵ از ماده ۲ و همچنین ماده ۳ «شیوهنامه بهرهگیری از آموزش الکترونیکی در دورههای حضوری» به شماره ۲۲۲۲/ش/عتف ۸ بهمن ۱۴۰۴ انجام شود.