رئیس شورای استان کربلا با اشاره به آمادگی کربلا برای استقبال از پیکر رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران گفت که مسئولان این استان، مقدمات استقبال از پیکر آقای شهید را به شیوه‌ای درخور و شایسته فراهم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «قاسم علی الیساری»، رئیس شورای استان کربلا، اعلام کرد که مقدمات استقبال از پیکر سید شهید آیت الله علی خامنه‌ای تکمیل شده است و روز تشییع پیکر ایشان در استان کربلا تعطیل رسمی خواهد بود تا شهروندان بتوانند این مراسم را به شیوه‌ای شایسته مقام ایشان و اهمیت این رویداد برگزار کنند.

الیساری اظهار داشت که در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی علی خامنه‌ای (قدس الله سره) شرکت خواهد کرد.

این در حالی است که استانداری میسان عراق نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی ادارات و نهاد‌های دولتی این استان به غیر از مدارس و دانشگاه‌ها برای برگزاری امتحانات، در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل است.

در این بیانیه آمده است که تصمیم تعطیلی برای اعطای فرصت به مردم این استان برای مشارکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران اتخاذ شده است.

استانداری المثنی نیز شنبه شب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که بر اساس تصمیم «مهند العتابی» استاندار، روز چهارشنبه هفته جاری مصادف با هشتم ژوئیه (۱۷ تیرماه)، در سراسر این استان تعطیل رسمی خواهد بود.

در این بیانیه آمده است که این تصمیم برای فراهم کردن زمینه مشارکت اهالی استان المثنی در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای اتخاذ شده است.

پیش از این استان‌های بغداد، نجف، کربلا، بابل، ذی‌قار، بصره، میسان و واسط نیز روز چهارشنبه را تعطیل اعلام کرده بودند.