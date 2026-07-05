هم‌زمان با آغاز مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، ستاد بزرگداشت استان فارس تحت عنوان پویش «باید برخاست»، برنامه‌هایی متنوع و گسترده را در شیراز آغاز کرد.

شیراز برخاست، به احترام آقای ایران

شیراز برخاست، به احترام آقای ایران





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ این روز‌ها شیراز، نه در سوگ که در قیام است، خیابان‌ها، میدان‌ها، معابر و گذرگاه‌ها به سنگر‌هایی از اراده تبدیل شده که مردمی بی‌شمار، با قامتی استوارتر از همیشه برای وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در آن صف کشیده‌اند.

هزاران نفر از استان فارس نه برای سوگواریِ که برای تجدید میثاق با رهبری عازم تهران شدند که تا آخرین قطره خون بر عهد و پیمان خود با مردم ایستاد، پرچم‌های سرخ و سیاه بر دوش مردان و زنان در اهتزاز است، اهتزاز پرچمی که بر بلندای ایران برافراشته شده است.

مراسم‌های شیراز با هدف تجدید میثاق امت با آرمان‌های رهبر شهید و حضور حماسی مردم در حال برگزاری است.

در تمامی مساجد، محلات و مواکب سراسر استان، برنامه‌های مردمی جهت بزرگداشت مقام شامخ رهبر شهید برپا خواهد بود. این فعالیت‌ها در طول ایام تشییع ایشان در شهر‌های تهران، قم، مشهد و کشور عراق ادامه خواهد یافت.

حدود ۵۰ هزار نفر به نمایندگی از مردم شیراز در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب در تهران شرکت کردند.

این کاروان پس از حضور در مراسم وداع در مصلی تهران و شرکت در مراسم تشییع در روز پانزدهم تیرماه، در روز شانزدهم تیرماه به شیراز باز خواهند گشت.

تمهیدات سفر به مشهد مقدس: با وجود عدم اعزام کاروان رسمی از شیراز به مشهد، برای شهروندانی که به صورت شخصی یا با وسایل عمومی عازم مشهد هستند، تمهیدات لازم برای اسکان در حسینیه‌ها و مدارس اندیشیده شده است.

هماهنگی‌های لازم برای تأمین نیاز‌های بهداشتی، درمانی و تغذیه زائران در مشهد مقدس نیز صورت پذیرفته است.

ویژه‌برنامه روز تدفین در شیراز: در روز هجدهم تیرماه، هم‌زمان با مراسم تدفین رهبر شهید، برنامه ویژه‌ای در شهر شیراز تدارک دیده شده است که جزئیات آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.