اقامه نماز بر پیکر مطهر شهدای خانواده رهبر انقلاب

مردم ایران ساعت ۸ صبح امروز در مصلای تهران گرد هم آمدند و به امامت آیت‌الله جعفر سبحانی بر پیکر مطهر شهیدان سیده بشری حسینی خامنه‌ای، مصباح الهدی باقری و زهرا حدادعادل نماز اقامه کردند.