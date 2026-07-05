جهاددانشگاهی با هدف گرامیداشت و مشارکت فعال در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، دانشجویی، رسانه‌ای و پشتیبانی را در سطح کشور برنامه‌ریزی و در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جهاددانشگاهی همزمان با آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، با بسیج ظرفیت‌های واحدهای سازمانی و حضور جهادگران در سراسر کشور، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و خدماتی را در دستور کار قرار داده است و با اجرای پویش‌های فرهنگی، تولید محتوای رسانه‌ای و ارائه خدمات پشتیبانی، در کنار مردم در این مراسم نقش‌آفرینی می‌کند.

این نهاد با هدف گرامیداشت و مشارکت فعال در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، دانشجویی، رسانه‌ای و پشتیبانی را در سطح کشور برنامه‌ریزی و در حال اجرا است.

در همین راستا، «کمیته بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی» در جهاددانشگاهی تشکیل شد و هماهنگی میان واحدهای استانی، ساماندهی نیروهای جهادی، برنامه‌ریزی برای اسکان و پذیرش میهمانان و اجرای برنامه‌های فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.

در این چارچوب، امکانات لازم برای اسکان و میزبانی جهادگران جهاددانشگاهی از سراسر کشور به‌منظور حضور در آیین‌های وداع و تشییع در تهران، قم و مشهد فراهم شد.

از دیگر اقدامات این نهاد، برپایی موکب‌های فرهنگی در مسیرهای مراسم تشییع در تهران و برخی استان‌ها، اجرای پویش‌ها و رویدادهای فرهنگی با محوریت روایت‌پردازی و ثبت خاطرات مردمی و تولید محصولات فرهنگی است.

در حوزه رسانه نیز تولید محتوای ویژه، تهیه پرونده‌های تحلیلی درباره ابعاد علمی و فناورانه رهبر شهید، پوشش گسترده مراسم از طریق رسانه‌های وابسته و ثبت و مستندسازی روایت‌های نخبگان، پژوهشگران و دانشمندان در دستور کار قرار دارد.

دعوت جهاددانشگاهی از دانشجویان و دانشگاهیان برای حضور باشکوه در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی

جهاددانشگاهی با صدور بیانیه‌ای، از دانشجویان، دانشگاهیان و جهادگران سراسر کشور دعوت کرد تا با حضوری گسترده، آگاهانه و باشکوه در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد امت و رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ آن مجاهد بزرگ، بار دیگر وفاداری جامعه دانشگاهی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم راسخ خود برای تداوم مسیر علم، فناوری، پیشرفت، عزت و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

موکب فرهنگی و میز خدمت پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی در مراسم سوگ «رهبر شهید ایران»

همزمان با مراسم سوگ «رهبر شهید ایران» در کمالشهر کرج، پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی با برپایی موکب فرهنگی و میز خدمت، ضمن خدمت‌رسانی به عزاداران، ظرفیت‌ها و خدمات زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان را به شهروندان معرفی کرد.

این موکب علاوه بر پذیرایی از عزاداران با شربت و اقلام متبرک، فضایی برای تعامل مستقیم مدیران پارک با شهروندان و معرفی ظرفیت‌های زیست‌بوم فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان استان البرز فراهم کرد.

تمهیدات ویژه جهاددانشگاهی قم در استقبال از پیکر پاک رهبر شهید انقلاب

رئیس جهاددانشگاهی استان قم از پیش‌بینی و اجرای مجموعه‌ای از تمهیدات رسانه‌ای، فرهنگی، اجرایی و پشتیبانی این واحد برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر پاک «رهبر شهید انقلاب» خبر داد و گفت: جهاددانشگاهی قم با ایفای نقش در حوزه روایت‌گری رسانه‌ای، افکارسنجی، فعالیت‌های فرهنگی و میزبانی از جهادگران سراسر کشور، در برگزاری این مراسم مشارکت خواهد داشت.