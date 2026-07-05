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کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم در مازندران از دوشنبه تا پایان هفته خبر داد و گفت: امروز در برخی مناطق استان رگبار و رعدوبرق پراکنده پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از تداوم هوای گرم در استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: امروز یکشنبه آسمان استان نیمهابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق پراکنده در برخی نقاط پیشبینی میشود.
حمیدی افزود: از روز دوشنبه تا جمعه، آسمان مازندران عمدتاً صاف تا نیمهابری خواهد بود و هوای گرم در سطح استان تداوم خواهد داشت.
وی درباره وضعیت دریا نیز اظهار کرد: دریای مازندران امروز با موج کوتاه همراه است و شرایط برای انجام فعالیتهای دریایی مناسب خواهد بود.