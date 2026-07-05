به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالرحمن مرادزاده این طرح را اقدامی مؤثر در راستای تأمین آب مورد نیاز گونه‌های ارزشمند جانوری و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی این جزیره بیان کرد.

وی گفت: این طرح در چارچوب تفاهم‌نامه منعقدشده میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و مدیریت عملیات عمومی جزیره خارگ و در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های نفتی مستقر در جزیره خارگ اجرا شده است.

مرادزاده افزود: با بهره‌برداری از این طرح بخشی از نیاز آبی حیات وحش جزیره خارگ، به‌ویژه گونه ارزشمند آهوی ایرانی، تأمین شده و ظرفیت آبرسانی به وحوش منطقه نسبت به گذشته تا دو برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی جزیره خارگ اظهار داشت: آهوی ایرانی از گونه‌های شاخص و ارزشمند این جزیره به شمار می‌رود و تأمین آب مورد نیاز آن، به‌ویژه در شرایط اقلیمی خشک منطقه، تداوم خشکسالی‌های سال‌های اخیر و محدودیت منابع آب شیرین، از اولویت‌های حفاظتی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بیان کرد: ساخت این مخزن و آبشخورها، اقدامی مؤثر و پایدار در راستای حمایت از حیات وحش و ارتقای شرایط زیستی گونه‌های جانوری جزیره خارگ محسوب می‌شود و نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و صنعت نفت در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور است.