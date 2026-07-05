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سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به مردم، بر اهمیت حضور در مراسم تشییع قائد شهید امت بهعنوان شخصیتی که جامعیت مرجعیت، ولایت و پدری مهربان بود، تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، مردم را برای حضور گسترده در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.
وی با تأکید بر اینکه حضور در مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت فرصتی تکرارناپذیر است، افزود: ما در تشییع شخصیتی هستیم که هم شهید است و هم مرجع تقلید، ولی فقیه و رهبر جهان اسلام؛ امام مهربانی که به مردم عشق میورزید. حضور در آئین وداع و تشییع آن امام مهربان و مجاهد و آن شخصیت الهی، یک اقدام تمدنساز، هویتساز و تاریخساز است.
گودرزی تأکید کرد: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع در شهر تهران، اقدامی بسیار مهم است. تهرانام القرای جهان اسلام است و این تشییع در تاریخ ماندگار و آغازی برای تحولات بزرگ در آینده دنیا خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار کرد: حضور در مراسم تهران، موجب امیدواری دوستان و ناامیدی و ذلت دشمنان ایران در سراسر جهان خواهد بود و پیام عظمت و اقتدار ایران و جایگاه ولایت و قدرت مقاومت و فریاد انتقام را به سراسر دنیا مخابره میکند.