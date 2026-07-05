به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ یحیی حیدری در آیین بدرقه کاروان‌های اعزامی با اشاره به استقبال گسترده مردم مراغه برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت:با ۱۸ اتوبوس حدود ۴۰۰ نفر عازم تهران شدند تا با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.

وی افزود: حضور پرشور مردم در این مراسم جلوه‌ای از همبستگی و حمایت آنان از نظام جمهوری اسلامی است.

فرمانده سپاه ناحیه مراغه گفت:مراسم جاماندگان تشییع روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در مسجد جامع مراغه برگزار می‌شود.

سرهنگ حیدری تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی انجام شده تا مراسم وداع با حضور گسترده مردم به صورت با شکوه در مراغه برگزار شود.