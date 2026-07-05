استاندار آذربایجان غربی گفت: درصدد هستیم بایک برنامه ریزی درست وسریع راه آهن ارومیه به قره تپه سلماس و نیز نقده به پیرانشهر را اجرایی کنیم که درصورت تحقق آن گامی بلند برای توسعه تجارت مرزی برداشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، استاندار آذربایجان غربی گفت: اجرای طرح جامع و برنامه ویژه برای مرز‌های استان بسیار ضروری است و در این باره نیازمند همراهی همه بخش‌ها هستیم.

رضا رحمانی با اعلام اینکه مرز‌های استان با دو مشکل راه‌های منتهی و دسترسی و نیز خود پایانه‌ها مواجه هستند، افزود: بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان پارسال برای حقوق دولتی از دو معدن زره شوران و آغ بلاغ تکاب برای عمران این منطقه تخصیص داده شده است.

وی تصریح کرد: ما رابط مردم و دستگاه‌های اجرایی هستیم و وظیفه داریم به عنوان نهاد عالی دولت در استان پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم باشیم.