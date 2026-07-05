کاروان موتوری بسیج سپاه شهرستان قائم‌شهر متشکل از ۲۰ موتورسوار، برای حضور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، عازم تهران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کاروان موتوری بسیج سپاه شهرستان قائم‌شهر، متشکل از ۲۰ موتورسوار، با هدف حضور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، عازم تهران شد.

این کاروان با شعار «میثاق با ولایت و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب» حرکت خود را از قائم‌شهر آغاز کرده و مسیر این شهرستان تا پایتخت را برای حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید طی خواهد کرد.

اعضای این کاروان، عشق و ارادت به ولایت و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی را مهم‌ترین انگیزه این حرکت خودجوش و انقلابی عنوان کردند.