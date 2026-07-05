به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رحمان فیض‌قربانی سطح زیرکشت باغات توت در استان کرمانشاه را ۵۳۰ هکتار اعلام کرد و افزود: بخش عمده این باغات مثمر هستند و تنها بخش ناچیزی از آنها نهال و به مرحله باروری نرسیده‌ است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ارقام توت تولیدی در استان را شامل انواع توت بدون هسته، توت محلی، شاتوت برشمرد و افزود: عمده باغات توت استان به توت سفید اختصاص دارد.

فیض‌قربانی با اشاره به بازه زمانی برداشت این محصول اظهار کرد: برداشت توت در استان از اوایل خرداد آغاز شده است و اکنون که در روز‌های پایانی فصل برداشت هستیم، تنها در مناطق سردسیر شاهد ادامه فعالیت باغداران برای چیدن محصول هستیم.

وی با بیان اینکه بخشی از توت تولیدی به صورت تازه‌خوری در بازار استان عرضه می‌شود و بخش قابل توجهی نیز پس از خشک شدن و بسته‌بندی و به تهران و استان‌های شمالی کشور ارسال می‌شود، گفت: بخشی از توت تولیدی که کیفیت پایین‌تری دارد نیز در کارگاه‌های سنتی به شیره توت (دوشاب) تبدیل می‌شود