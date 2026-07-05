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رقابتهای شطرنج استان کردستان به میزبانی شهر سنندج و با حضور ۶۹ شطرنجباز در دو بخش آقایان و بانوان با کسب عناوین برتر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان؛ در مسابقات شطرنج، ۵۴ بازیکن در جدول آقایان و ۱۵ بازیکن در جدول بانوان به روش سوئیسی و در ۷ دور با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان این رقابتها، اهورا زمانینژاد از سنندج عنوان قهرمانی بخش آقایان را به دست آورد، ماهان فرجی از سقز نایبقهرمان شد و هیوا خلیلی از سنندج در جایگاه سوم ایستاد. همچنین آرسام صلواتی عنوان بهترین بازیکن زیر ۱۴ سال و شاهان رهبر عنوان بهترین بازیکن زیر ۱۰ سال را کسب کردند.
در بخش بانوان نیز ژینا پوینده از مریوان بر سکوی نخست ایستاد، یلدا مرادی از سنندج نایبقهرمان شد و ملودی فرهنگ از سنندج مقام سوم را از آن خود کرد. همچنین سیده رامونا هاشمی خیابانی به عنوان بهترین بازیکن زیر ۱۴ سال و سدنا سیفی به عنوان بهترین بازیکن زیر ۱۰ سال معرفی شدند.
در حاشیه این مسابقات، باقری رئیس هیئت شطرنج استان کردستان با قدردانی از حضور شطرنجبازان، مربیان و خانوادهها، برگزاری این رقابتها را گامی مؤثر در شناسایی استعدادهای جدید عنوان کرد و گفت: خوشبختانه شطرنج کردستان در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته و تلاش میکنیم با برگزاری مسابقات منظم و حمایت از بازیکنان، زمینه پیشرفت هرچه بیشتر این رشته را در استان فراهم کنیم.