کاروان شهید دانش آموز زهرا شرفی با حضور ۵۰۰ زائر شهرستان سیریک برای شرکت در مراسم بدرقه و تشییع قائد شهید امت به تهران اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه شهرستان سیریک گفت: از این شمار هفتاد زائر با ۲ دستگاه اتوبوس، ۳۵۰ تن با خودروی شخصی و مابقی با قطار عازم تهران شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسن سالاری افزود: مردم شهرستان سیریک سوگوار و حماسه ساز تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب هستند.

بیشتربخوانید: وداع با رهبر شهید امت؛ اعزام بیش از ۲۰۰ تن از جزیره هرمز به تهران