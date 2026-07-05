به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست اعضای ستاد مراسم ایام تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب ، از برگزاری ۲ ویژه برنامه در صبح پانزدهم تیر، همزمان با سالروز سفر رهبر شهید انقلاب به استان در امامزاده عبدالله و غروب هجدهم همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد در میدان امام خمینی همدان خبر داد.

او تصریح کرد: از سراسر استان ۶ هزار نفر برای اعزام به مراسم تشییع در تهران ثبت نام کرده‌اند و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۴ هزار نفر هم به صورت شخصی از استان در این مراسم حاضر شوند.

استاندار همدان همچنین با تسلیت ایام، و تاکید بر تلاش و همت همگانی برای برگزاری باشکوه مراسم ایام تشییع در استان همدان گفت: رهبر شهید انقلاب با مجاهدت هایشان، به ایران عزت بخشیدند و ما هم باید مراسمی در شان ایشان و همه شهدا برگزار کنیم.

حمید ملانوری شمسی این مراسم باشکوه و حماسی را تجدید پیمان با رهبر معظم انقلاب و نمایش اقتدار در برابر دشمنان کشور دانست و بر حضور پرشور مردم استان در این مراسم تاکید کرد.

کمیته‌های ۱۳ گانه مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در استان همدان هم، تامین امنیت مراسم، تامین سوخت اتوبوس‌های حامل زائران، آبرسانی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی، سیاه پوش کردن شهر به همت شهرداری با نصب بیلبورد‌های ۳ زبانه، قاب عکس ها، پرچم‌ها و بنرها، برپایی ۱۹۰ موکب در استان که از این شمار ۵۰ موکب برای پذیرایی و اسکان در نظر گرفته شده است، برگزاری مراسم ویژه بانوان ۲۴ تیر در همدان با حضور آقای حداد عادل و خانم سحر امامی را از جمله برنامه‌های خود برای برگزاری باشکوه و حماسی این مراسم برشمردند.