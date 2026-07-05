حمید هنرجو، شاعر، در آیین آخرین دیدار در مصلای تهران، سروده اش را خواند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید هنرجو، شاعر، در آیین آخرین دیدار در مصلای تهران، سروده اش را خواند. آیین «آخرین دیدار» از بامداد شنبه ۱۳ تیر در مصلای تهران آغاز شده است و تا شامگاه امروز ۱۴ تیر ادامه خواهد داشت.



ما ریشه های محکمی داریم، هستیم

با اینکه خون از دیده می باریم، هستیم...



تاریخ رنج آرش و زخم سیاوش؛

نام آور ادوار و اعصاریم، هستیم...



ایران عاشق، نقطه عطف وجود است؛

تا گرد آن مانند پرگاریم، هستیم



نیلوفرانه اوج می گیریم و سبزیم

بی واهمه از هر چه دیواریم، هستیم...



فصلی شگرفیم از کتاب آفرینش

ما حرف های تازه ای داریم، هستیم



در گردباد حادثه، توفان سواریم

حتی اگر در زیر آواریم، هستیم



دریا به دریا در خروش و جنب و جوشیم

با رودها در حال تکراریم، هستیم..



مستیم از بوی گل نرگس، شب و روز

در انتظار حضرت یاریم، هستیم



پیغمبر صلح و نماد اقتداریم؛

آئینه های عشق و ایثاریم، هستیم



تعبیر بهت آلود خواب دشمنانیم

چشم شیاطین کور... بیداریم، هستیم



گفتیم و می گوئیم؛ همپای علمدار

چون میثم و سلمان و عماریم، هستیم...