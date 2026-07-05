معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا (س) گفت: جایگاه حکومتی و سیاسی رهبر شهید مانع توجه به آموزه‌ها و مسائل دینی نبود، بلکه دین و سیاست را به‌صورت توأمان در کنار یکدیگر قرار می‌دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا(س)، با تشریح مهم‌ترین ابعاد اندیشه رهبر شهید، جامعه‌نگری، توجه همزمان به دین و سیاست، اهتمام به توسعه علم، تکریم جایگاه زن و خانواده و تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در تبیین اندیشه‌های انقلاب و گسترش کرسی‌های آزاداندیشی را از مهم‌ترین ویژگی‌های منظومه فکری ایشان برشمرد.

سید معصومه طباطبایی، در تشریح مهم‌ترین ویژگی اندیشه‌های رهبر شهید، اظهار کرد: هنگامی که سیره و روش رهبری ایشان را بررسی می‌کنیم و تجربه زیسته افرادی را که در سال‌های گذشته توفیق ارتباط با ایشان یا بهره‌گیری از راهبرد‌های فکری و مدیریتی ایشان را داشته‌اند، مورد توجه قرار می‌دهیم، درمی‌یابیم که جامعه‌نگری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی و فکری ایشان بوده است.

وی بیان کرد: رهبر شهید هرگز نگاه تونلی و تک‌بعدی نسبت به مسائل نداشتند و نسبت به دیدگاه‌های خود نیز تعصب نداشتند. ایشان در عین اینکه در عرصه‌های مختلف صاحب‌نظر بودند، همواره اهل مشورت نیز بودند و همین ویژگی موجب می‌شد بستر لازم برای رشد، به‌ویژه برای نیرو‌های جوان، خلاق و مستعد، در موقعیت‌های مختلف فراهم شود.

طباطبایی افزود: زمانی که نگاه ایشان به موضوع علم‌آموزی، توسعه علم و تولید علم را بررسی می‌کنیم، تأکید ویژه ایشان بر این حوزه‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که علاوه بر اهتمام شخصی به مطالعه و دانش، همواره زمینه رشد افرادی را که علاقه‌مند و مستعد بودند نیز فراهم می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: همین نگاه جامع و پرهیز از تمرکز بر برخی مسائل خاص، نشان‌دهنده آن است که ایشان نسبت به مسائل، نگاهی باز و همه‌جانبه داشتند و همین امر سبب می‌شد در عرصه‌های مختلف هم صاحب‌نظر باشند و هم مشورت‌های به‌جا و به‌موقع را با روی گشاده بپذیرند.

وی افزود: در اندیشه و روش رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، شاهد رویکردی متفاوت هستیم. ایشان در مواجهه با مسائل مختلف، نگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر راهبرد‌های دینی داشتند؛ به این معنا که جایگاه حکومتی و سیاسی ایشان مانع توجه به آموزه‌ها و مسائل دینی نبود، بلکه دین و سیاست را به‌صورت توأمان در کنار یکدیگر قرار می‌دادند و همین نگاه، زمینه‌ساز شکل‌گیری راهبردی جامعه‌نگر در جمهوری اسلامی شد که جمهوریت و اسلامیت را در کنار یکدیگر تعریف و محقق می‌کرد.

طباطبایی افزود: زمانی که دیدار‌های مقام معظم رهبری با بانوان را مرور می‌کنیم، جایگاه ویژه‌ای را که ایشان برای زن در منظومه فکری خود ترسیم کرده‌اند، به‌خوبی مشاهده می‌کنیم؛ جایگاهی که همانند سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) در تعامل با بانوان، جایگاهی متعالی است و هرگز زن را در حاشیه جامعه تعریف نمی‌کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در مقابل، حتی در برخی کشور‌های به ظاهر پیشرفته، مشاهده می‌کنیم که زن صرفاً دارای جایگاهی ابزاری است و در فرآیند توسعه اقتصادی نیز بیشتر به‌عنوان ابزاری برای تأمین نیاز‌های صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مسئله را می‌توان در عرصه‌هایی همچون صنعت مد و فشن و حتی در برخی موقعیت‌های شغلی، به‌ویژه از زمان انقلاب صنعتی تاکنون، به‌وضوح مشاهده کرد.

طباطبایی تصریح کرد: در سیره مقام معظم رهبری نیز زنان به‌عنوان کانون محبت در خانواده معرفی شده‌اند و از سوی دیگر، ایشان زنان را نیروی محرکه حرکت مردان می‌دانند. این نگاه نشان می‌دهد که نه‌تنها زنان را پایین‌تر از مردان نمی‌دانند، بلکه در بسیاری از عرصه‌ها از جمله علم، فعالیت‌های فرهنگی و مسئولیت‌های اجتماعی، برای آنان جایگاهی هم‌تراز و اثرگذار قائل هستند.

وی افزود: نگاه ویژه مقام معظم رهبری به جایگاه خانواده و محوریت زن و مادر در تعالی خانواده، به‌روشنی در دیدار‌های ایشان با بانوان و نیز در حساسیت‌هایی که نسبت به حضور اجتماعی، جایگاه شغلی و نقش‌آفرینی بانوان داشته‌اند، قابل مشاهده است و این رویکرد از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در پایان تأکید کرد: دانشگاه بستر بسیار مهمی برای بازخوانی شخصیت مقام معظم رهبری، تبیین روش حکمرانی اسلامی و همچنین بررسی، تحلیل و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها، شبهات و ابهامات نسل جوان است و باید با ارائه پاسخ‌های دقیق و به‌هنگام زمینه تعمیق شناخت نسل جوان نسبت به مبانی فکری و اندیشه‌های انقلاب اسلامی فراهم شود.