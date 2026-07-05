\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0646\u0645\u0627\u0632 \u0641\u0631\u0634\u062a\u0647 \u0647\u0627\u00bb \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u062c\u0634\u0646 \u062a\u06a9\u0644\u06cc\u0641\u0650 \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646\u062f\u0646\u06cc\u0650 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0644\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n