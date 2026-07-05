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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی از جایگاه ویژه و پیشرو استان در بهرهمندی از اعتبارات مالیاتی ناشی از قانون جهش تولید دانشبنیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،هادی رجائی نیا در بیستوششمین نشست ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان استان، با ارائه گزارشی جامع از وضعیت این حوزه، از جایگاه ویژه و پیشرو استان در بهرهمندی از اعتبارات مالیاتی ناشی از قانون جهش تولید دانشبنیان خبر داد و گفت: این موفقیت بهزودی با حضور مسئولان کشوری به طور رسمی رونمایی میشود.
وی فراهمنبودن برخی زیر ساختها از جمله صندوق سرمایههای خطر پذیر را جزو نقاط ضعف استان در حوزه دانش بنیانها اشاره کرد و افزود: با برگزاری جلسات متعدد و حساسیت بیشتر نقاط ضعف را شناسایی و در جهت تقویت آن پیش بینیهای لازم انجام شود.
حضور در نمایشگاه پژوهشی به میزبانی کشور چین از دیگر خبرهای معاون استاندار در این نشست بود که به گفتهی وی این نمایشگاه در مهر و آبان برگزار میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در ادامه با قدردانی از برگزاری نمایشگاههای هفتهی پژوهش و معرفی دستاوردهای اینحوزه تاکید کرد که جذب ایدههای نو و خلاقانه باید به عنوان یک مکمل در دستور کار قرار گیرد تا عملکرد نمایشگاهها به حداکثر برسد.
در بخش دیگری از این نشست، رجائینیا به یک چالش ساختاری در بازار استان اشاره کرد و گفت: اینکه محصولات شرکتهای دانشبنیان در سایر استانها مورد استقبال قرار میگیرند، اما در بازار داخلی خراسان شمالی با استقبال مواجه نمیشوند، نشاندهنده وجود یک حلقه مفقوده در مسیر اتصال تولید به بازار است که شناسایی و رفع آن ضرورت دارد.
وی همچنین بر لزوم حضور واحدهای فناور مرتبط با دستگاههای اجرایی در جلسه آینده ستاد توسعه دانشبنیان تأکید کرد.
سرمایه گذاری در حوزهی آموزش، تربیت مربی و برنامه ریزیهای منسجم و کاربردی برای دانشجویان و دانش آموزان در زمینه هوش مصنوعی از موضوعات دیگری بود که معاون استاندار به آن اشاره کرد.
در پایان، رجائی نیا خواستار همافزایی دستگاهها در برگزاری رویداد «صنایع خلاق» به عنوان یک رویداد استانی شد و برای ارسال پیشنهادات و موضوعات جهت تکمیل شاخصهای ارزیابی عملکرد دانش بنیانها مهلت یک هفتهای تعیین کرد.