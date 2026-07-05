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فرمانده سپاه شهرستان رامسر با حضور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، این مراسم را جلوهای از وحدت، بصیرت و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه شهرستان رامسر با حضور در مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، این حضور را جلوهای از وحدت، بصیرت و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت دانست.
سرهنگ مسعود رضایی ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید، اظهار کرد: شور و شعور حسینی حاکم بر این مراسم، نشاندهنده پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی و راه شهداست.
وی افزود: حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف مردم بار دیگر ثابت کرد که ملت ایران همواره قدردان مجاهدتها و فداکاریهای رهبر شهید بوده و با عزمی راسخ، مسیر شهدا را ادامه خواهد داد.
این مراسم با حضور گسترده مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و مردم همیشه در صحنه برگزار می شود و صحنههایی ماندگار از عشق، وفاداری و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت.