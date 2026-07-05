هوای کلانشهر مشهد، امروز ۱۴ تیرماه برای چهارمین روز پیاپی، در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۸ نشانگر هوای ناسالم برای افراد حساس است و این شاخص در ۲ ساعت گذشته با رقم ۱۱۰ نیز گویای آلودگی و ناسالم بودن هواست.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای ۲ منطقه مشهد در شرایط سالم است، بیان کرد: کیفیت هوای ۲۱ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش مشهد، اکنون در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار آلودگی است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

محمودی اضافه کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های هوای آلوده باید از تردد غیرضروری در مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی قرار گیرد نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که این حجم تردد یکی از علل اصلی تشدید آلودگی هواست.