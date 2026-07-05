رهبر شیعیان بحرین هم‌زمان با آغاز مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، با صدور بیانیه‌ای از وی به عنوان «عالمی بزرگ، فقیهی برجسته، انقلابی عظیم، سیاستمداری آگاه، رهبری حکیم و از مردان آخرت» یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، برجسته‌ترین مرجع دینی بحرین در بیانیه خود با اشاره به حضور گسترده ملت ایران و دیگر کشورهای جهان در آیین وداع با پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، تأکید کرد که میلیون‌ها نفر از داخل و خارج ایران برای بدرقه شخصیتی گرد آمده‌اند که عمر خود را در راه اسلام، امت اسلامی و انسانیت صرف کرد.

طبق گزارش شبکه «اللؤلؤه»، آیت‌الله عیسی قاسم، آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای را «بنده‌ای صالح» توصیف کرد که فقدان او دل‌های مؤمنان را اندوهگین ساخته است.

وی افزود: دنیا تنها زمانی به هدایت، خیر، امنیت، صلح و برادری انسانی دست خواهد یافت که زمام امور در اختیار انسان‌هایی همچون او و پیروان خط اصیل اسلام باشد.

وی با اشاره به نقش اسلام در پرورش رهبران شایسته، تصریح کرد که در عصر غیبت، این دین توان تربیت شخصیت‌هایی را دارد که بتوانند جامعه انسانی را بر اساس ارزش‌های الهی هدایت کنند و رهبری آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای نمونه‌ای از این الگوی الهی است.

مرجع عالی‌قدر بحرین همچنین با تمجید از نقش امام خمینی(ره) و آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای، تأکید کرد که این دو رهبر با تلاش برای بازگرداندن جامعه ایران به مسیر اسلام، راه نجات را نه تنها برای ملت ایران، بلکه برای همه ملت‌های جهان گشودند.

وی خاطرنشان کرد که از نگاه او، خیر، امنیت، عدالت و رهایی واقعی تنها در سایه عمل به آموزه‌های اسلام محقق می‌شود و هیچ مکتب یا اندیشه‌ای توان ارائه آن را ندارد.

آیت‌الله عیسی قاسم در ادامه، مجاهدت‌های امام خمینی(ره) و آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای را دارای پاداشی عظیم نزد خداوند دانست و تأکید کرد که آنها جان خود را در راه رضای الهی و هدایت بندگان خدا تقدیم کردند.

وی همچنین با اشاره به انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد که وی ادامه‌دهنده راه، اندیشه، اهداف و اخلاص پدر خود و امام خمینی(ره) است.

این مرجع دینی بحرین در ادامه بیانیه خود، برای جمهوری اسلامی ایران، مقاومت اسلامی و امت اسلامی آرزوی پیروزی، عزت و نصرت الهی کرد.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که وعده الهی درباره پیروزی حق هرچه زودتر محقق شود.