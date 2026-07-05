معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم از آمادگی کامل مراکز دارویی و درمانی استان برای تأمین دارو و ارائه خدمات درمانی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: هماهنگی‌های لازم برای تأمین دارو، سرم و سایر اقلام درمانی مورد نیاز انجام شده و مراکز درمانی و داروخانه‌های استان در آمادگی کامل قرار دارند.

دکتر ابوالفضل نیک‌آزما با اشاره به گرمای هوا افزود: تمهیدات لازم برای تأمین اقلام مصرفی و رسیدگی به بیماران احتمالی پیش‌بینی شده و از نظر تأمین دارو و تجهیزات درمانی، مشکل خاصی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: تأمین داروی مورد نیاز مردم استان و زائران در ایام برگزاری مراسم بدون وقفه انجام خواهد شد.