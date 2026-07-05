نویسنده کتاب «من زنده‌ام» یکی از افتخارات ارزشمند زندگی خود را تمجید ویژه رهبر شهید انقلاب از این کتاب با تقریظی که بر صفحه نخست آن نوشتند، می‌داند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «معصومه آباد» نویسنده و قهرمان کتاب من «من زنده ام» با اشاره به عباراتی که رهبر شهید درباره این کتاب فرمودند، افزود: ایشان صداقت در نگارش و باورپذیری متن را ویژگی بارز کتاب عنوان کردند که خواننده را جذب می کند.

آباد اظهار کرد: کتاب «من زنده ام» روایتی مستند از زندگی و دوران اسارت من است و تکه‌هایی ازیک تصویر و پازل دفاع مقدس است که به رشته تحریر درآمده است و فرازی از این تقریظ که آقای شهید ایران مرقوم کرده‌اند: «کتاب را با احساس دوگانه‌ای از اشک و اندوه و از پشت پرده اشک خواندم».

مشاور امور بانوان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس، مردم ایران از هر جنسیت، سن و قشری، دوشادوش یکدیگر در صحنه حضور یافتند و از کشور دفاع کردند؛ دفاعی که به معنای واقعی کلمه، مردمی و برخاسته از مشارکت گسترده آحاد جامعه بود.

وی با بیان اینکه توفیق حضور در دوران دفاع مقدس را داشته و سرنوشت برای او اسارت را رقم زده است، گفت: آن زمان حدود ۱۷ سال داشتم. در مأموریتی که ۲۰ مهر ۱۳۵۹ انجام شد، قرار بود کودکان پرورشگاه آبادان را از شهر خارج کنیم. با کمک نیروهای امدادی موفق شدیم ۱۲۰ کودک را با اتوبوس‌های هلال‌احمر از منطقه منتقل کنیم اما زمانی که برای ادامه مأموریت به آبادان بازگشتم، شهر تا حد زیادی در محاصره نیروهای بعثی قرار گرفته بود و در نهایت به اسارت آنان درآمدیم.

کتاب خیلی صادقانه نوشته شده/ حکایت هایی از دیدارهای صمیمانه رهبرشهید

آباد افزود: چهار سال تقریبا در اسارت بودم و سه خانم دیگر (فاطمه ناهیدی، حلیمه آزموده و شمسی بهرامی) نیز در اسارت همراه من بودندو سعی کردیم که این دوران سخت و تلخ را تحمل و با امید به حکمت و تقدیر الهی این دوران را سپری کنیم.

مشاور امور بانوان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره تقریظ رهبر شهید از کتاب «من زنده ام» خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب بر ثبت خاطرات شفاهی دفاع مقدس تاکید داشتند و من هم موفق شده بودم که این کتاب را منتشر کنم، از چاپ ۵۰ یا ۵۱ کتاب گذشته بود که از دفتر رهبری با من تماس گرفته شد و پرسیده شد که این کتاب متعلق به شماست؟ گفتم: بله.

آباد با بیان اینکه در ابتدا نمی‌دانستم این کتاب چگونه به دست حضرت آقا رسیده است، گفت: بعدها از طریق روابط عمومی دفتر رهبری مطلع شدم که در دوره مسئولیت خانم مجتهدزاده در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مقرر شده بود از تمامی کتاب‌هایی که نویسنده، مترجم یا ناشر آنها زن بود و به موضوع زنان و خانواده می‌پرداخت، یک نسخه به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شود.

آباد با بیان اینکه آقای شهید بسیار به خواندن کتاب علاقه‌مند بودند و کتب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حتی رمان‌های مختلف مطالعه می‌کردند، گفت: کتاب «من زنده‌ام» را نیز ایشان مطالعه کرده بودند و بعد از مطالعه، تقریظ بسیار زیبا و ارزشمندی که یکی از افتخارات و یادگارهایی است که از ایشان دارم؛ نگارش فرمودند.

وی تاکید کرد: اولین عبارت ایشان در تقریظ این بود که «با احساس دوگانه‌ای از اشک و اندوه و از پشت پرده اشک، این کتاب را خواندم» و در توصیفی که از کتاب فرمودند برای من خیلی «موضوع ارزشمندی» بود.

مشاور امور بانوان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: بعد از آن هم هماهنگ شد که دیداری را خدمت رهبر شهیدانقلاب داشته باشیم و من خواهش کردم که اگر امکان دارد سه خانم دیگر هم مرا همراهی کنند و همراه با خانواده رفتیم خدمت ایشان رسیدیم؛ این دیدار برای من بسیار جالب و ارزشمند بود.

آباد خاطرنشان کرد: در آن محفل که بحث کتاب من زنده‌ام بود؛ حضرت آقای شهید آنقدر کتاب را با دقت خوانده بودند که بعضی تاریخ‌ها و حتی عبارات را حضور ذهن داشتند و حتی از افرادی که از شخصیت‌های کتاب بودند؛ از همسرم پرسیدند «آقا سید صاحب نامه‌های بی نام نشان شما بودید؟» یا مثلا از مادرم می‌پرسیدند: این حادثه که اتفاق افتاد، چطور بود.

بگذارید شعرشان را بخوانند

آباد افزود: در آن محفل رهبر شهید با صبر و حوصله در فضایی کاملا دوستانه و صمیمی به سخنان حضار گوش دادند؛ یکی از فرزند شهیدش گفت، یکی شعر خواند و ماردم هم از برادر شهیدم گفت و شعر خواند که یکی از حاضرین با اشاره به مردم تذکر داد که حضرت آقا می‌خواهند صحبت کنند، ولی حضرت آقا که متوجه شده بودند، فرمودند که کاری نداشته باشید، بگذارید شعرشان را بخوانند.

فرهنگ کتاب خوانی به عنوان یک عادت در جامعه نهادینه شود

مشاور امور بانوان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد فضای صمیمی دیدار با رهبر شهید، گفت: خاطره آن دیدار را هیچگاه فراموش نخواهم کرد؛ محفل بسیار صمیمانه و دوستانه بود؛ مطالبی که در آن جلسه عنوان شد شامل: اهمیت نگارش کتاب و قلم بود که باز حضرت آیت الله خامنه ای تاکید داشتند حتماً خاطرات نوشته و ثبت شود و فرهنگ کتابخوانی به عنوان یک عادت در جامعه نهادینه شود.

نگاه خاص رهبر شهید به مردم و جایگاه مردم در اداره امور کشور

در بخش دیگری از این گفت‌وگو آباد به رویکرد ویژه رهبر شهید به مردم و جایگاه مردم در اداره امور کشور اشاره کرد و گفت: احقاق حقوق ملت و توجه به حق و حقوق مردم از ویژگی بارز آقای شهید ایران بود؛ به خصوص در حوزه مدیریت شهری و شوراها که من ۱۰ سال سابقه خدمت در آن را داشتم و در جلسه‌ای در همین مورد در خدمت ایشان بودیم، رهنمودهایی گرفتیم و تاکید بر این داشتند که آنجایی که حقوق مردم هست مثل هوای پاک، کنترل آسیب‌های اجتماعی، توجه به مسائل فرهنگی حتی معماری ایرانی اسلامی، فضای سبز و استانداردهای ساخت و ساز تلاش شود تا جایی که حق مردم است مطالبات مردمی حتماً پرداخت شود و حقوق مردم پایمال نشود.

رهبر شهید پای صحبت همه می نشستند

آباد با اشاره به دیدارهای رهبر انقلاب با اقشار مختلف مردم، گفت: این توفیق را داشتم که در مناسبت‌های گوناگون در دیدارهای مختلف با ایشان حضور داشته باشم. رهبر انقلاب شخصیتی چندوجهی داشتند و به همین دلیل برای دیدار و گفت‌وگو با اقشار مختلف جامعه فرصت فراهم می‌کردند و با حوصله پای سخنان همه می‌نشستند.

وی ادامه داد: در زمان حیات رهبر شهید از نگاه فرزانه و حکیمانه ایشان در جامعه برخوردار بودیم و حالا بعد از شهادت هم باز هم وجود ایشان را در بین جامعه احساس می‌کنیم.

وی تصریح کرد: بیش از چهار ماه است که رهبر شهید را از دست داده‌ایم ولی فرمایشات ایشان در جامعه ساری و جاری است و مردم با همان تاسی که از رهنمودهای ایشان دارند، اکنون مسیر را ادامه می‌دهند.

آباد با اشاره به نگاه متعالی رهبر انقلاب در حوزه زنان، گفت: بیانات، رهنمودها و تصمیمات ایشان در امور زنان روشنگرانه بود.

مزاح رهبر شهید با بانوی ورزشکار

وی در بیان توجه و دقت رهبر شهید درخصوص مسائل موبوط به حوزه زنان وخانواده به خاطره‌ای از حضور و دیدار یک بانوی ورزشکار با رهبری اشاره کرد و گفت: در یکی از دیدارها در سال ۱۳۹۲ خانم «سمیه حیدری» از قهرمانان جهانی در رشته جودو که می خواست مدال خود را به رهبر انقلاب هدیه دهد، حضور داشتم.

آباد افزود: رهبر شهید در این دیدار خطاب به خانم حیدری فرمودند: رشته بسیار خوبی را انتخاب کرده‌اید، که من گفتم: آقا چرا رشته جودو رشته خوبی است؟ ایشان با مزاح و شوخ طبعی فرمودند چون هم به درد خودش می‌خورد و هم به درد همسرش؛ اگر که نتوانست حق و حقوق خود را با استدلال و منطق از همسرش بگیرد ناچار است چند فن اجرا کند تا حق و حقوق‌اش را بگیرد.

تاکید رهبر شهید بر انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل بعد

مشاور امور بانوان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره دیدگاه رهبر شهید انقلاب در خصوص فرزندان شهدا و جایگاه خاص خانواده شهدا نیز گفت: رهبر شهید در دیداری که با خانواده شهدا و علی‌الخصوص فرزندان شهدا داشتند هموراه تاکید می فرمودند که فرهنگ ایثار و شهادت باید به نسل‌های بعد انتقال پیدا کند و خانواده شهدا گرامی داشته شوند.

وی درباره جایگاه زنان در مدیریت شهری و در پست‌های مدیریتی اظهار کرد: نگاه ایشان در مورد بانوان و حضور آنها بسیار عالمانه و حکیمانه، مبتنی برآیات و روایات قرآنی و احادیث بود؛ به بیانی دیگر نگاه ایشان برداشت شخصی و فردی نبود.

آباد ادامه داد: درباره انتصاباتی که به حوزه زنان ارتباط پیدا می‌کرد، بعضی‌ها نگرانی‌هایی داشتند که ممکن است، حضور زنان به نتیجه کار آسیب بزند ولی ایشان با دوراندیشی، انتصابات زنان به خصوص در حوزه مدیریت شهری را از جنس زنانه می‌دانستند و بخصوص کارهای فرهنگی، اجتماعی و تعلیم و تربیت را از جنس زنانه می‌دانستند.

وی تصریح کرد: در نگاه رهبر شهید، شایسته‌سالاری مبنای انتصابات و انتخابات بود و تاکید داشتند نگاه جنسیتی نداشته باشیم؛ از رهنمودهای ایشان بود که در سال‌های اخیر توانستیم فرماندار، شهردار و وزیر زن داشته باشیم.