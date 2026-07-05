سخنگوی ستاد برگزاری شهید ایران در کرمان با تشریح آخرین تمهیدات سفر زائران، از آمادگی کامل برای اسکان و پذیرایی در تهران خبر داد و از زائران مشهد خواست پیش از عزیمت، ثبت‌نام خود را در نرم‌افزار «دیار مرد میدان» تکمیل کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،احمد مرادیزاده، سخنگوی ستاد برگزاری شهید ایران در کرمان، با اشاره به آخرین برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای حضور مردم کرمان در آیین بدرقه شهید ایران اظهار کرد: محدودیتی برای تردد در ورودی‌های شهر تهران وجود ندارد، اما به دلیل برگزاری مراسم، محدودیت‌های ترافیکی در محدوده اطراف مصلی اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه اسکان و تغذیه زائران در تهران بدون هیچ‌گونه مشکلی انجام می‌شود، افزود: افرادی که موفق به ثبت‌نام از طریق نرم‌افزار «دیار مرد میدان» نشده‌اند، می‌توانند پس از ورود به تهران به شهرداری منطقه ۱۲ مراجعه کرده و پذیرش شوند.

مرادیزاده درباره زائران مشهد مقدس نیز گفت: افرادی که قصد عزیمت به مشهد را دارند، برای بهره‌مندی از خدمات اسکان و پذیرایی، حتماً پیش از سفر از طریق نرم‌افزار «دیار مرد میدان» ثبت‌نام کنند.

سخنگوی ستاد برگزاری شهید ایران در کرمان همچنین از مردم خواست در صورت تصمیم برای حضور در این مراسم، با راه‌اندازی کاروان‌های خودروی شخصی در قالب «نذر خودرو»، زمینه همراهی دیگر علاقه‌مندان را نیز فراهم کنند.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران کرمانی تصریح کرد: ۲۳۰ نقطه برای اسکان و ۱۰۰ محل پذیرایی در محدوده شهرداری منطقه ۱۲ تهران برای کرمانی‌ها در نظر گرفته شده است.

مرادیزاده در پایان از تأمین سوخت مورد نیاز زائران خبر داد و گفت: در خروجی‌های راور و انار، تمهیدات لازم برای سوخت‌رسانی اندیشیده شده و کارت‌های سوخت اضطراری به‌صورت شبانه‌روزی در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.