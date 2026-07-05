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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس از بررسی ایجاد منطقه آزاد در استان خبر داد و گفت: دو نقطه مستعد در فارس برای تبدیل شدن به منطقه آزاد شناسایی شده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس از بررسی ایجاد منطقه آزاد در استان خبر داد و گفت: دو نقطه مستعد در فارس برای تبدیل شدن به منطقه آزاد شناسایی شده و هماکنون در مرحله بررسیهای فنی و کارشناسی قرار دارند.
گودرزی در خصوص آخرین وضعیت ایجاد منطقه آزاد در فارس افزود: در حال حاضر استان فارس دارای مناطق ویژه اقتصادی است، اما منطقه آزاد ندارد و با توجه به ظرفیتهای گسترده اقتصادی استان، مطالعات و بررسیهایی در این زمینه انجام شده و در نهایت دو نقطه به عنوان گزینههای مناسب برای ایجاد منطقه آزاد مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی افزود: بررسیهای کارشناسی این دو منطقه همچنان ادامه دارد و پس از نهایی شدن مطالعات، جزئیات و محلهای مورد نظر اعلام خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با اشاره به مزایای مناطق آزاد در توسعه صادرات گفت: منطقه آزاد میتواند نقش مؤثری در بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و افزایش صادرات ایفا کند، اما باید مراقبت شود که این مناطق صرفاً به محلی برای واردات کالا تبدیل نشوند.
گودرزی تأکید کرد: فلسفه شکلگیری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حمایت از تولید و صادرات است و در صورتی که جانمایی مناسب، برنامهریزی دقیق و زیرساختهای لازم برای آنها فراهم شود، میتوانند به رشد اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری کمک کنند.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی فارس خاطرنشان کرد: پهناور بودن استان و نزدیکی آن به دریا، ظرفیتهای کمنظیری را برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری فراهم کرده است و ایجاد منطقه آزاد میتواند زمینه بهرهبرداری بهتر از این ظرفیتها را فراهم کند.