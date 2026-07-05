پخش زنده
امروز: -
موکب بقیه الله الاعظم (عج) بویین میاندشت دیشب با بدرقه مردم برای خدمت رسانی به عزاداران قائد شهید امت راهی قم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیراجرایی موکب بقیه الله الاعظم (عج) گفت:تجهیزات موکب با ۴ دستگاه کامیون ویک دستگاه وانت بارگیری وشب گذشته با بدرقه مردم راهی قم شد.
غلامحسین ابراهیمی افزود:موکب بقیه الله با ۳۰ نیرو در میدان مرجعیت قم مستقر میشود و به مدت ۳ روز ازعزاداران قائد شهید امت پذیرایی میکند.
موکب بقیه الاعظم (عج) بویین میاندشت هرسال در اربعین حسینی در کربلای معلی مستقر میشود وبه مدت دوهفته به زائران اباعبدالله الحسین (ع) خدمت رسانی میکند.