تصاویر تازه ثبت‌شده از کل و بز‌های وحشی در پشت پاسگاه محیط‌بانی سرتنگه منطقه شکار ممنوع سوادکوه، جلوه‌ای از امنیت و آرامش زیستگاه‌های حیات‌وحش مازندران را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تصاویر کم‌نظیری از کل و بز‌های وحشی در پشت پاسگاه محیط‌بانی سرتنگه واقع در منطقه شکار ممنوع سوادکوه ثبت شد که بیانگر امنیت و آرامش حیات‌وحش در این منطقه است.

این تصاویر توسط علی اکبر ایمانی، محیط‌بان منطقه، با استفاده از دوربین فیلم‌برداری تهیه شده و حضور آرام این گونه ارزشمند جانوری را در زیستگاه طبیعی خود به تصویر کشیده است.

منطقه شکار ممنوع سوادکوه یکی از زیستگاه‌های مهم حیات‌وحش مازندران به شمار می‌رود و حضور مستمر محیط‌بانان و اقدامات حفاظتی، نقش مؤثری در حفظ امنیت گونه‌های جانوری و پایداری اکوسیستم این منطقه داشته است.