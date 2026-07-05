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تصاویر تازه ثبتشده از کل و بزهای وحشی در پشت پاسگاه محیطبانی سرتنگه منطقه شکار ممنوع سوادکوه، جلوهای از امنیت و آرامش زیستگاههای حیاتوحش مازندران را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تصاویر کمنظیری از کل و بزهای وحشی در پشت پاسگاه محیطبانی سرتنگه واقع در منطقه شکار ممنوع سوادکوه ثبت شد که بیانگر امنیت و آرامش حیاتوحش در این منطقه است.
این تصاویر توسط علی اکبر ایمانی، محیطبان منطقه، با استفاده از دوربین فیلمبرداری تهیه شده و حضور آرام این گونه ارزشمند جانوری را در زیستگاه طبیعی خود به تصویر کشیده است.
منطقه شکار ممنوع سوادکوه یکی از زیستگاههای مهم حیاتوحش مازندران به شمار میرود و حضور مستمر محیطبانان و اقدامات حفاظتی، نقش مؤثری در حفظ امنیت گونههای جانوری و پایداری اکوسیستم این منطقه داشته است.