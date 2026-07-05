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مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقۀ خراسانجنوبی از اجرای طرح ویژه سوخترسانی به زائران اعزامی به مراسم تشییع رهبر شهید امت از ۱۱ تا ۱۹ تیرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقۀ خراسانجنوبی از اجرای طرح ویژه سوخترسانی به زائران استان که برای شرکت در مراسم وداع با رهبرشهید امت عازم مشهد مقدس هستند، خبر داد و گفت: این طرح از ۱۱ تا ۱۹ تیرماه در جایگاههای منتخب استان اجرا میشود تا خدماترسانی به زائران با سهولت و کیفیت مطلوب انجام شود.
عابدانی با اشاره به طولانی بودن مسیرهای ارتباطی در خراسان جنوبی افزود: برای خدمترسانی مناسب به هماستانیهایی که در این مراسم حضور مییابند، جایگاههای منتخب برای عرضه سوخت تعیین و تجهیز شدهاند.
وی همچنین از هماهنگی با شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی مناطق تربتحیدریه و خراسانرضوی خبر داد و گفت: کارتهای اضطراری در جایگاههای منتخب این مناطق نیز تأمین شده است تا زائران استان در طول سفر با مشکلی در تأمین سوخت مواجه نشوند.
مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقۀ خراسانجنوبی افزود: ناوگان حملونقل عمومی مسافربری نیز مطابق سهمیۀ درجشده در کارت سوخت خود، نفتگاز مورد نیاز را دریافت خواهند کرد و تمامی تمهیدات لازم برای استمرار خدمترسانی در این ایام پیشبینی شده است.
عابدانی با اشاره به سایر برنامههای این منطقه برای خدمترسانی به زائران گفت: علاوه بر اجرای طرح سوخترسانی، شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقۀ خراسانجنوبی با برپایی دو موکب در مسیر مراسم تشییع رهبر شهید امت، از زائران و شرکتکنندگان در این آیین باشکوه پذیرایی خواهد کرد.
وی افزود: شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقۀ خراسانجنوبی با بسیج همه امکانات، هماهنگیهای بیندستگاهی و بهرهگیری از ظرفیت ۱۰۳ باب جایگاه عرضۀ سوخت مایع و ۲۵ جایگاه عرضه سیانجی استان، آمادگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب، تأمین پایدار سوخت و تسهیل سفر زائران را دارد.