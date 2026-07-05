به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، یکشنبه ۱۴ تیرماه در شوش روی عدد ۱۲۳، شوشتر ۱۲۲، اهواز ۱۱۷، اندیمشک ۱۱۳، بهبهان ۱۱۰ و امیدیه ۱۰۳ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروه‌های حساس است.

داده‌های این سامانه نشان می‌دهند که شاخص کیفی در شهر‌های آبادان، ایذه، دزفول، رامهرمز، شادگان، کارون، گتوند، مسجدسلیمان و هویزه در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

گفتنی است؛ براساس داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هیچ در استان خوزستان در وضعیت پاک قرار ندارد.