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براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز در ۶ شهر استان خوزستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، یکشنبه ۱۴ تیرماه در شوش روی عدد ۱۲۳، شوشتر ۱۲۲، اهواز ۱۱۷، اندیمشک ۱۱۳، بهبهان ۱۱۰ و امیدیه ۱۰۳ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروههای حساس است.
دادههای این سامانه نشان میدهند که شاخص کیفی در شهرهای آبادان، ایذه، دزفول، رامهرمز، شادگان، کارون، گتوند، مسجدسلیمان و هویزه در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
گفتنی است؛ براساس داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هیچ در استان خوزستان در وضعیت پاک قرار ندارد.