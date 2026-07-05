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مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس از برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ فارس در مهرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس از برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ فارس در مهرماه سال جاری خبر داد.
محسن نهاوندی گفت: این رویداد با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان و گسترش همکاریهای تجاری با کشورهای هدف برگزار خواهد شد.
محسن نهاوندی ادامه داد: تجربه برگزاری اکسپوی سال گذشته نشان داد که فارس ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین مراکز نمایشگاهی و تجاری کشور را دارد. اکسپو ۲۰۲۵ فارس یکی از موفقترین نمایشگاههای تخصصی برگزار شده خارج از تهران بود و توانست دستاوردهای ارزشمندی در حوزه تجارت و سرمایهگذاری برای استان به همراه داشته باشد.
وی افزود: در دوره گذشته، هیئتهای تجاری و اقتصادی متعددی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی و آفریقایی در این رویداد حضور یافتند و با فعالان اقتصادی استان وارد مذاکره شدند که نتیجه آن انعقاد قراردادهای متعدد تجاری و سرمایهگذاری بود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس با اشاره به استقبال گسترده شرکتهای داخلی و خارجی از این رویداد گفت: معرفی فرصتهای سرمایهگذاری فارس، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و تجار خارجی و فراهم شدن زمینه عقد قراردادهای صادراتی از مهمترین دستاوردهای اکسپوی سال گذشته بود.
نهاوندی ادامه داد: با توجه به موفقیتهای به دست آمده، اکسپو ۲۰۲۶ فارس در مهرماه برگزار میشود و امسال علاوه بر کشورهای هدف پیشین، تمرکز ویژهای بر بازار کشورهای حوزه CIS، روسیه و همسایگان شمالی ایران خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: از هماکنون برنامهریزیهای لازم برای دعوت از هیئتهای تجاری، رایزنان بازرگانی و اتاقهای مشترک بازرگانی آغاز شده تا زمینه حضور مؤثر فعالان اقتصادی خارجی در این نمایشگاه فراهم شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس ابراز امیدواری کرد اکسپو ۲۰۲۶ با حضور گسترده شرکتهای داخلی و خارجی، به بستری مناسب برای افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری و توسعه تعاملات اقتصادی استان فارس با بازارهای بینالمللی تبدیل شود.