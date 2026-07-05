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مراسم سوگواری وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب شانزدهم و هجدهم تیر ماه در استان سمنان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ استاندار سمنان در جلسه کمیتههای منتخب ستاد بدرقه آقای شهید ایران گفت : این مراسم ها از ساعت ۱۷ تا ۱۹، در سراسر استان سمنان برگزار خواهد شد
محمدجواد کولیوند ضمن قدردانی ویژه از حضور همیشگی مردم استان و اقدامات خودجوش آنان برای شرکت در مراسم رهبر شهید، اعلام کرد که برای برگزاری این مراسم مردمی و معنوی، برنامهریزی کاملی در حوزههای موکبهای پذیرایی و وسایل خودرویی، اطلاع رسانی محیطی، ایمنی، بهداشت و درمان، حملونقل و اطلاعرسانی انجام شده است.
وی همچنین گفت که سامانه تلفنی ۳۱۲۳۱ با پیششماره ۰۲۳ برای دریافت خدمات در استان سمنان پیشبینی شده و مردم ایران میتوانند برای دریافت خدمات مورد نیاز خود با این شماره تماس بگیرند.