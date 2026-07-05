به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ استاندار سمنان در جلسه کمیته‌های منتخب ستاد بدرقه آقای شهید ایران گفت : این مراسم ها از ساعت ۱۷ تا ۱۹، در سراسر استان سمنان برگزار خواهد شد

محمدجواد کولیوند ضمن قدردانی ویژه از حضور همیشگی مردم استان و اقدامات خودجوش آنان برای شرکت در مراسم رهبر شهید، اعلام کرد که برای برگزاری این مراسم مردمی و معنوی، برنامه‌ریزی کاملی در حوزه‌های موکب‌های پذیرایی و وسایل خودرویی، اطلاع رسانی محیطی، ایمنی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و اطلاع‌رسانی انجام شده است.

وی همچنین گفت که سامانه تلفنی ۳۱۲۳۱ با پیش‌شماره ۰۲۳ برای دریافت خدمات در استان سمنان پیش‌بینی شده و مردم ایران می‌توانند برای دریافت خدمات مورد نیاز خود با این شماره تماس بگیرند.