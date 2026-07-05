پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره مکانیزاسیون جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: اعتبار امسال بخش مکانیزاسیون استان شش هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است که این مبلغ، بین شهرستانهای استان تقسیم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، علیوند افزود: تخصیص اعتبارات مکانیزاسیون امسال با اولویت بندی برای استفاده از تکنولوژیهای نوین و الگویی است و پس از آن برای نیروی محرکه (تراکتور و کمباین) اختصاص داده میشود.
وی تصریح کرد: شهرستانها باید بررسی میدانی داشته باشند و کمبودها و نیازهای منطقه به بذرکار و ردیف کارها را شناسایی کنند، تا بر اساس آن توزیع اعتبارات مکانیزه برای خرید این ادوات انجام شود.
وی افزود: هم اکنون تولیدکنندگان بخش کشاورزی در شهرهای مختلف استان از جمله تراکتورسازی ارومیه، سازه کشت بوکان و کمباین ساز پیرانشهر در سطح منطقه و ملی برند شناخته شده هستند و امکان خرید با اعتبارات مکانیزاسیون در این واحدها وجود دارد.
آذربایجانغربی۸۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که سالانه حدود هفت میلیون تن محصول از این اراضی برداشت میشود.