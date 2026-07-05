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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تبدیل موکبهای دانشگاهی به رسانهای زنده برای بازخوانی اندیشههای «رهبر شهید» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام این وزارتخانه, این موکبها که در میدان نیلوفر و دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران (خیابان مفتح) مستقر خواهند شد، با مشارکت جمعی از دانشجویان، اساتید و فعالان فرهنگی دانشگاهها در حال تجهیز و آمادهسازی بخشهای مختلف خدمترسانی هستند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، این موکبها ضمن فراهمسازی فضای استراحت و پذیرایی، به عنوان پایگاههای راهنمایی و پشتیبانی از میهمانان مراسم نیز فعالیت خواهند کرد.کمیته دانشگاهیان از تمامی دانشگاهیان و علاقهمندان دعوت کرده است با حضور در این موکبها، در میزبانی شایسته از میهمانان و شرکتکنندگان مراسم ملی وداع با «آقای شهید ایران» سهیم باشند. در همین راستا، خبرگزاری آنا، برای اطلاع از جزئیات بیشتر موکبها گفتوگویی با مصطفی باقری خلیلی مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اختصاص داده است که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
با توجه به اینکه موکبهای مرکزی کمیته دانشگاهیان با مشارکت همزمان دانشجویان، اساتید و فعالان فرهنگی شکل گرفته است، فرآیند جذب و سازماندهی این نیروها به چه صورت بوده و این همافزایی میان ارکان مختلف دانشگاهی چه جلوههای خاصی را در مدیریت موکبها به نمایش گذاشته است؟
کمیته دانشگاهیان از نخستین روزهای تشکیل ستاد، تلاش کرد از همه ظرفیتهای دانشگاهی کشور به صورت شبکهای و منسجم بهره بگیرد. در این مسیر، دانشگاهها، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، سازمان بسیج دانشجویی، تشکلهای دانشجویی، انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی هر یک نقش مشخصی در سازماندهی نیروهای داوطلب برعهده گرفتند.
امروز در موکبهای مرکزی دانشگاهیان، دانشجویان، اساتید، کارکنان دانشگاهها و فعالان فرهنگی در کنار یکدیگر مشغول خدمت هستند. بخشی از نیروها در حوزه اسکان و پذیرایی، بخشی در حوزه فرهنگی و رسانهای، بخشی در امور اجرایی و انتظامی و گروهی نیز در حوزه امداد و پشتیبانی فعالیت میکنند. یکی از جلوههای ارزشمند این همافزایی، شکلگیری شبکه خادمین دانشجویی است که با روحیه جهادی و داوطلبانه مسئولیت بخش مهمی از خدماترسانی را برعهده گرفتهاند.
ویژگی ممتاز این موکبها آن است که فضای خدمترسانی صرفاً اجرایی نیست، بلکه شاهد حضور استاد و دانشجو در کنار یکدیگر هستیم؛ اساتید در کنار دانشجویان به میزبانی از زائران میپردازند و همین همراهی، تصویری از وحدت، مسئولیتپذیری اجتماعی و سرمایه انسانی دانشگاه را به نمایش میگذارد.
علاوه بر خدمات سنتی مانند پذیرایی و اسکان موقت، چه خدمات تخصصی، فرهنگی، رسانهای یا مشاورهای ویژهای متناسب با هویت جامعه دانشگاهی برای زائران در نظر گرفته شده است؟
موکبهای دانشگاهیان تلاش کردهاند متناسب با هویت علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، خدماتی فراتر از پذیرایی و اسکان ارائه دهند. در حوزه خدمات عمومی، از شام جمعه تا صبح دوشنبه سه وعده پذیرایی برای زائران پیشبینی شده و ظرفیتهای اسکان نیز در اختیار میهمانان قرار گرفته است.
در بخش فرهنگی، کرسیهای تلاوت قرآن کریم در موکبها برپا خواهد شد و همزمان آرشیوی از بیانات رهبر شهید درباره علم، دانشگاه، جوانان و نقش نخبگان برای مخاطبان پخش میشود. همچنین مجموعهای از محتوای چندرسانهای شامل زندگینامه، سیره سیاسی و فعالیتهای علمی و انقلابی ایشان که با همکاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهیه شده، در اختیار مراجعهکنندگان قرار خواهد گرفت.
علاوه بر این، ویژهنامهها، نشریات دانشجویی و بستههای فرهنگی با محوریت ابعاد شخصیتی، علمی و مدیریتی آقای شهید ایران میان زائران توزیع میشود تا فضای موکب صرفاً محل استراحت و پذیرایی نباشد، بلکه بستری برای شناخت عمیقتر اندیشه و مسیر این شخصیت برجسته نیز فراهم شود.
در حوزه رسانه نیز گروههای دانشجویی مستندسازی و روایتگری در موکبها مستقر شدهاند تا روایت دانشگاهیان از این رویداد تاریخی را ثبت و برای نسلهای آینده ماندگار کنند.
کمیته دانشگاهیان چگونه تلاش دارد از ظرفیت این موکبها به عنوان یک رسانه و پایگاه تبیینی برای انتقال پیام، اندیشه و راه شهید بزرگوار به نسل جوان استفاده کند؟
اعتقاد ما این است که موکب دانشگاهیان صرفاً یک فضای خدماتی نیست، بلکه یک رسانه زنده و یک پایگاه فرهنگی و تبیینی است. نسل جوان امروز نیازمند شناخت دقیق ابعاد شخصیتی، علمی، مدیریتی و انقلابی آقای شهید ایران است و این شناخت باید فراتر از روایتهای احساسی و مقطعی شکل بگیرد.
به همین دلیل تلاش کردهایم از ظرفیت محتوایی موکبها برای بازخوانی اندیشهها، دیدگاهها و سیره عملی ایشان استفاده کنیم. پخش بیانات، نمایش مستندهای زندگی، انتشار ویژهنامهها و تولید روایتهای دانشجویی از جمله اقداماتی است که در همین راستا طراحی شده است.
دانشگاه همواره محل گفتوگو، اندیشه و تبیین بوده و ما معتقدیم بهترین ادای دین به این شهید بزرگوار، معرفی ابعاد مختلف شخصیت و خدمات ایشان به نسل جوان است. حضور هزاران دانشجو و استاد در این موکبها فرصتی کمنظیر برای انتقال این پیام و تبدیل آن به یک سرمایه فرهنگی ماندگار محسوب میشود.
با توجه به موقعیت جغرافیایی موکبها و پیشبینی حضور گسترده مردم، چه تمهیداتی برای مدیریت جمعیت و پشتیبانی لجستیکی اندیشیده شده است؟
از هفتهها قبل جلسات متعدد هماهنگی میان وزارت علوم، دانشگاههای تهران، نهادهای همکار و دستگاههای اجرایی برگزار شده و تقسیم کار دقیقی برای مدیریت میزبانی صورت گرفته است. کمیته دانشگاهیان نیز چندین کارگروه تخصصی در حوزههای اجرایی، پشتیبانی، اسکان، فرهنگی، رسانهای، انتظامات و حراست تشکیل داده است.
برای موکبهای مرکزی میدان نیلوفر و محدوده دانشکده الهیات و خیابان مفتح، برنامهریزی لازم برای ساماندهی تردد، استقرار نیروهای اجرایی، هدایت جمعیت و تأمین خدمات پشتیبانی انجام شده است. همچنین کانونهای هلال احمر دانشجویی در مسیرهای منتهی به موکبها و در محل استقرار موکبها حضور خواهند داشت تا در صورت نیاز خدمات امدادی و کمکهای اولیه را ارائه کنند.
در حوزه پشتیبانی نیز ظرفیتهای گسترده دانشگاهی برای اسکان، تغذیه و خدمات رفاهی فعال شده است. تجربه همکاری نزدیک دانشگاهها و شبکه گسترده خادمین دانشجویی این اطمینان را ایجاد کرده که فرآیند میزبانی از زائران و شرکتکنندگان با نظم، آرامش و کیفیت مطلوب انجام شود و دانشگاهیان بتوانند نقش شایستهای در این رویداد بزرگ ملی ایفا کنند.