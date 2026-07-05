حسن تقی‌لو، شاعر، در آیین آخرین دیدار در مصلای تهران، سروده اش را خواند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن تقی‌لو، شاعر، در آیین آخرین دیدار در مصلای تهران، سروده اش را خواند. آیین «آخرین دیدار» از بامداد شنبه ۱۳ تیر در مصلای تهران آغاز شده است و تا شامگاه یکشنبه ۱۴ تیر ادامه خواهد داشت.

اینجا همه دلدادگی و عشق و جنون است

اینجا شرف و عزًتمان قیمت خون است



این خاک، قدمگاه جوانان غیور است

از ساحت آن ذلًت و تسلیم به دور است



ما مردم درهم شکن قوم یهودیم

چون تیغ دوسر یکسره در حال فرودیم



هستیم در این معرکه چون کوه مقاوم

با جبهه ی باطل همه در جنگ مداوم



هرگز نهراسیم ز آوازه ی دشمن

هستند در این مُلک دلیران تهمتن



تابیده درون دلمان نور ولایت

گشتیم برای همه الگوی صلابت



ما سر به ره حضرت معشوق نهادیم

دل در گرو وعده ی بیگانه ندادیم



این خطًه که جولانگه هر خرمگسی نیست

ایران قوی پنجه پُر از باز شکاریست



آری بشنو صهیون بی اصل و اصالت

کار تو رسیده است در اینجا به نهایت



با بارش پی در پی امواج صواریخ

هان از تو نماند اثری جز به تواریخ



از ضربه ی اولاد علی نیست خلاصی

باید که بگیرد ز تو اینگونه تقاصی



این سنت حق است که یک ملت منصور

کیفر بستاند ز جفا پیشه ی مغرور



هر آتش افتاده به دامان ستمگر

باشد اثر آه دل بی کس و یاور



خون علوی در رگ ما ساری و جاریست

بر دشمن دون ضربه ی ما ضربه ی کاریست



پیوسته در این معرکه در حال جهادیم

بر روی سر خصم چو سجیل و عمادیم



پیروزی این امت آزاده در این سطح

باشد ثمر ادعیه و سوره ی والفتح



در صحنه ی پیکار همه مرد حضوریم

با رهبر خود منتظر امر ظهوریم