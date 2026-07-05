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مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: طرح تعمیرات اساسی و ارتقای تجهیزات شناور چندمنظوره «دریاپاک ۱» با هدف افزایش ایمنی، ارتقای قابلیتهای عملیاتی و تقویت توان مقابله با آلودگیهای نفتی در آبهای استان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سیاوش ارجمندزاده افزود: شناور «دریاپاک ۱» بهعنوان یک شناور عملیاتی چندمنظوره، نقش مهمی در جمعآوری و مهار آلودگیهای نفتی در آبهای استان بوشهر ایفا میکند و به تجهیزات تخصصی مقابله با آلودگیهای دریایی مجهز است.
وی افزود: طرح تعمیرات اساسی این شناور با هدف افزایش عمر مفید، ارتقای ایمنی و استانداردهای بهرهبرداری، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و حفاظت از محیط زیست دریایی اجرا شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بیان کرد: در اجرای این طرح، عملیات آمادهسازی و انتقال شناور به داک، جابهجایی در داک، خزهتراشی بخشهای زیرآبی بدنه، ضخامتسنجی بدنه، سندبلاست، رنگآمیزی بدنه و تجهیزات، تعویض زینک آند، سرویس و تعمیر تجهیزات، بررسی و شستوشوی کولباکس، برشکاری، سرویس و تعویض مایع جابرو و همچنین دریافت گواهینامه مؤسسه ردهبندی انجام شد.
ارجمندزاده بیان کرد: تعمیرات اساسی، زیرآبی و الزامات مرتبط با مؤسسه ردهبندی نیز روی بارج «پاکبوم» بهعنوان بارج پشتیبان و محل نگهداری مواد جمعآوریشده انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی شناورهای تخصصی مقابله با آلودگیهای نفتی عنوان کرد: اجرای این طرح ضمن افزایش ایمنی عملیاتی و بهرهوری، موجب افزایش عمر مفید شناور، ارتقای آمادگی عملیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی آلودگی نفتی، حفاظت بهتر از محیط زیست دریایی و بهرهگیری از توان داخلی در اجرای عملیات تعمیراتی شد.
ارجمندزاده گفت: این طرح در کوتاهترین زمان ممکن به پایان رسید و شناور «دریاپاک ۱» پس از انجام تعمیرات و اخذ تأییدیههای لازم، آماده ادامه مأموریتهای عملیاتی و زیستمحیطی در آبهای استان بوشهر است.
وی افزود: شناور «دریاپاک ۱» بهعنوان یک شناور عملیاتی چندمنظوره، تنها شناور تخصصی و منحصربهفرد در حوزه مقابله با آلودگیهای نفتی در خلیج فارس به شمار میرود که به تجهیزات پیشرفته جمعآوری و مهار آلودگیهای نفتی مجهز است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان یادآور شد: این شناور تاکنون در عملیاتهای متعدد پاکسازی آبهای خلیج فارس از آلودگیهای نفتی مشارکت داشته و نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست دریایی و افزایش آمادگی عملیاتی استان بوشهر برای مقابله با حوادث زیستمحیطی ایفا کرده است.