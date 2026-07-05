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رئیس جهاددانشگاهی گفت: اقتدار علمی و اقتدار دفاعی دو رکن اساسی قدرت کشور است، اگر بر توسعه این دو مؤلفه، بهویژه توان دفاعی، اصرار و تأکیدات رهبر شهید نبود، در جنگ اخیر ناچار به تسلیم میشدیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس جهاددانشگاهی گفت: اقتدار علمی و اقتدار دفاعی دو رکن اساسی قدرت کشور است,اگر بر توسعه این دو مؤلفه، بهویژه توان دفاعی، اصرار و تأکیدات رهبر شهید نبود، در جنگ اخیر ناچار به تسلیم میشدیم.
علی منتظری با اشاره به مؤلفههای «ایران قوی» از منظر رهبری شهیدبا تاکید بر اینکه ایشان دو مؤلفه اصلی اقتدار علمی و دیگری اقتدار دفاعی را برای ایران قوی قائل بودند، گفت: اگر تأکیدات ایشان نبود، در جنگ اخیر واقعاً باید دستانمان را بالا میبردیم و تسلیم میشدیم.