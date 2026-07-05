نمایشگاه عکس، پوستر و محصولات فرهنگی و هنری ویژه شهدای جنگ رمضان، در محل اسکان زائران وداع و تشییع رهبر شهید امت در دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه پیشوا برگزار شد.

به‌ گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان پیشوا، از برپایی نمایشگاه عکس، پوستر و محصولات فرهنگی و هنری ویژه شهدای جنگ رمضان در محل اسکان زائران وداع و تشییع رهبر شهید امت در دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه این شهرستان با همکاری ادارات میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان پیشوا خبر داد.

حسن ژاله نیا افزود: در این نمایشگاه هنرمندان صنایع دستی شهرستان در رشته‌های نگارگری، تذهیب و... آثار هنری مربوط به شهدای جنگ رمضان را خلق و به تصویر کشیدند که مورد استقبال زائران و شرکت کنندگان این مراسم قرار گرفته است .