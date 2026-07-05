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به ۲۶۹۳ خانواده شهدا و ایثارگران استان کرمان حداکثر تا چهار ماه آینده زمین واگذار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از تعیین تکلیف واگذاری زمین به ۲ هزار و ۶۹۳ خانواده معظم شهدا و ایثارگران واجد شرایط در استان کرمان خبر داد.
علیاصغر ذاکری هرندی در نشست تأمین زمین برای خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران واجد شرایط گفت: امروز توانستیم گام مؤثری در راستای تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران برداشته و یکی از مهمترین مطالبات این قشر را در حوزه تأمین مسکن تعیین تکلیف کنیم.
وی افزود: براساس تصمیمات اتخاذ شده، در شمال استان کرمان، واگذاری زمین برای ۲ هزار و ۳۵۱ نفر از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در ۹ شهر نهایی شده است.
ذاکری هرندی بیان کرد: در جنوب استان ۳۴۲ نفر در ۶ شهر مشمول دریافت قرارداد واگذاری زمین خواهند شد و تمامی متقاضیانی که واجد شرایط قانونی، از جمله شرایط "فرم ج"، باشند، حداکثر ظرف چهار ماه آینده قرارداد واگذاری زمین خود را از ادارات کل راه و شهرسازی دریافت خواهند کرد.