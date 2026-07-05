همزمان با آیین بدرقه شهید ایران، فضای شهر کرمان با نصب پرچم‌ها، بنرها، تراکت‌ها و المان‌های ویژه، حال و هوای وداع با شهید ایران را به خود گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکزکرمان، دیار مرد میدان، این روز‌ها سراسر در حال و هوای بدرقه شهید ایران است. خیابان‌ها، میادین و معابر اصلی شهر با نصب پرچم‌های عزا، بنرها، تراکت‌ها و المان‌های شهری مزین به تصاویر شهید ایران و شعار‌های مرتبط با مراسم بدرقه، جلوه‌ای متفاوت به خود گرفته‌اند.

در نقاط مختلف شهر، فضاسازی گسترده‌ای برای گرامیداشت یاد و خاطره شهید ایران انجام شده و سیاه‌پوش شدن معابر و نصب تصاویر امام شهید ایران ، فضای معنوی و حزن‌انگیزی را در کرمان ایجاد کرده است.

این فضاسازی جلوه‌ای از ارادت مردم دیار حاج قاسم سلیمانی به شهید ایران است؛ مردمی که خود را برای حضوری پرشور در آیین وداع و بدرقه آماده می‌کنند.