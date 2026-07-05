مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از بهره‌برداری از این دو پروژه راهبردی با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری شبکه، رفع افت فشار و تأمین پایدار آب شرب مناطق مختلف شهر یزد دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طلایی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد به همراه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و جمعی از معاونان و مدیران این شرکت، از مخزن ذخیره آب و ایستگاه پمپاژ اکرم‌آباد بازدید و آخرین وضعیت این پروژه‌های زیرساختی را بررسی کردند.

جلال علمدار مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد در حاشیه این بازدید اظهار داشت: مخزن ذخیره آب پنج هزار مترمکعبی اکرم‌آباد با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و تأمین آب شرب پایدار برای مناطق اکرم‌آباد، حسن‌آباد، شهرک ملاصدرا و سایر مناطق تحت پوشش احداث و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این مخزن، امکان ذخیره‌سازی آب چاه‌های یزدگرد و انتقال آن به مناطق هدف فراهم شده و بخش قابل توجهی از مشکلات افت فشار و کمبود آب این مناطق برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد همچنین با اشاره به بهره‌برداری از ایستگاه پمپاژ اکرم‌آباد گفت: این ایستگاه با حداکثر ظرفیت ۲۴۰ لیتر بر ثانیه، یکی از اجزای مهم پروژه رینگ آبرسانی شهر یزد به شمار می‌رود و نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه، ارتقای کیفیت توزیع آب و تأمین مطمئن آب شرب شهروندان ایفا می‌کند.

علمدار با بیان اینکه برای اجرای مخزن و ایستگاه پمپاژ اکرم‌آباد در مجموع یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال آب از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت آبفا برای افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی و پاسخگویی به نیاز روزافزون مشترکان است.

وی در پایان تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های رینگ آبرسانی شهر یزد، نقش تعیین‌کننده‌ای در توزیع عادلانه آب، کاهش افت فشار، افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان، به‌ویژه در زمان اوج مصرف، خواهد داشت.