رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول از اعزام تیم عملیاتی تخصصی این دانشگاه با تجهیزات کامل به تهران برای پوشش امدادی مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید و قائد امت اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خسروپناه در حاشیه اعزام تیم عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول برای پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید ایران به تهران اظهار کرد: این اقدام در راستای ارائه خدمات درمانی و امدادرسانی و با هدف تقویت پوشش سلامت در این ماموریت انجام شده است.

وی افزود: این تیم عملیاتی شامل۲ دستگاه آمبولانس مجهز، پزشک، کارشناسان فوریت‌های پزشکی، پرستاری و بهداشت بوده که با بهره‌گیری از تمامی تجهیزات تخصصی امدادی، درمانی و احیای پیش‌بیمارستانی، آماده ارائه خدمات درمانی و امدادرسانی است.

رضا معمارزاده، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول نیز با اشاره به آمادگی کامل نیرو‌های اعزامی گفت: علاوه بر این تیم اعزامی، یک دستگاه آمبولانس همراه با تیم امدادی و عملیاتی با تمامی تجهیزات کامل و نیرو‌های مجرب، به مدت هفت تا ۱۰ روز در تهران در حالت آماده‌باش کامل خواهد بود و مسئولیت پوشش خدمات درمانی محوله و امدادرسانی در طول برگزاری مراسم را بر عهده دارد.

وی افزود: نیرو‌های اعزامی با برخورداری از تجهیزات پیشرفته فوریت‌های پزشکی، تجهیزات احیا، دارو‌ها و ملزومات تخصصی، در تمام مدت ماموریت آمادگی دارند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به هرگونه حادثه یا وضعیت اورژانسی پاسخ دهند و خدمات تخصصی پیش‌بیمارستانی را به مراجعه‌کنندگان ارائه کنند.



معمارزاده تصریح کرد: حضور فعال اورژانس در ماموریت‌های ملی نشان‌دهنده آمادگی، انسجام و توان عملیاتی مجموعه اورژانس پیش‌بیمارستانی در ارائه خدمات شبانه‌روزی است و کارکنان این مجموعه با روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و تعهد حرفه‌ای، در کنار سایر دستگاه‌های امدادی کشور، در راستای حفظ سلامت مردم و خدمت به ایران مقتدر، سرافراز و استوار ایفای نقش خواهند کرد.

وی در پایان از تلاش، تعهد و روحیه جهادی پزشکان، کارشناسان اعزامی تخصصی و تمامی کارکنان عملیاتی حاضر در این ماموریت قدردانی و ابراز امیدواری کرد این ماموریت با سلامت کامل نیرو‌ها و بهترین کیفیت خدمات به پایان برسد.

روز‌های یکشنبه و دوشنبه هفته جاری سراسر کشور برای فراهم شدن شرایط حضور مردم در آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تعطیل شده است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ در پی حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی به میهن اسلامی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.